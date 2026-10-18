Die 48-jährige Politikerin liegt demnach um mehr als 20'000 Stimmen über dem absoluten Mehr. Sie gilt als Favoritin für den frei werdenden Sitz von Baudirektor Stephan Attiger (FDP). Die Wahlbeteiligung liegt bei 20 Prozent. Drei angemeldete Aussenseiter-Kandidaturen sind chancenlos.