Die 48-jährige Politikerin liegt demnach um mehr als 20'000 Stimmen über dem absoluten Mehr. Sie gilt als Favoritin für den frei werdenden Sitz von Baudirektor Stephan Attiger (FDP). Die Wahlbeteiligung liegt bei 20 Prozent. Drei angemeldete Aussenseiter-Kandidaturen sind chancenlos.
Riniker, Nationalratspräsidentin 2024/2025, hatte die Unterstützung der SVP, der Mitte und des kantonalen Gewerbe- sowie Hauseigentümerverbands. Im fünf Mitglieder zählenden Regierungsrat hält die SVP zwei Sitze, während die SP, die Mitte und die FDP über je einen Sitz verfügen.
Wenn Riniker gewählt wird, gehören im Aargau erstmals zwei Frauen dem Regierungsrat an. Martina Bircher (SVP) schaffte den Sprung in die Exekutive im Oktober 2024. Sie ist Bildungsdirektorin.
(AWP)