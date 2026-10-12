Rund ein Jahrzehnt nach dem milliardenschweren Finanzskandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB könnte es zu einer Einigung mit der Deutschen Bank kommen. Das oberste Gericht des Landes sei über den Vergleichsvorschlag informiert worden, sagte der Anwalt von 1MDB Lim Chee Wee am Montag bei einer anderen Anhörung vor dem Gericht in Putrajaya. Bei diesem Teil des Streits geht es um eine Forderung über 1,1 Milliarden US-Dollar (knapp 1 Mrd Euro) gegen die Deutsche Bank.