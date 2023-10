Vertriebsvorstand Friedrich Baumann beklagte das löchrige Ladenetz: Um die Klimaziele zu erreichen, bedürfe es «eines deutlich beschleunigten Ausbaus auf mindestens 4000 Megawattladepunkte in Deutschland und 50 000 Hochleistungs- und Megawattladepunkte in Europa im Jahr 2030». Die Volkswagen-Holding Traton , zu der MAN gehört, will mit den Konkurrenten Daimler und Volvo bis 2027 gut 1700 Hochleistungs-Ladepunkte an Autobahnen und Logistik-Drehkreuzen in Europa errichten./rol/DP/stw