Die EFK macht für den Stau vor allem die zersplitterte Organisation verantwortlich. Fünf Bundesstellen aus drei Departementen prüften die Anträge. Zudem fehlten verbindliche Fristen, und das digitale System «Infofito» laufe ungenügend. Auch finanziell hinke das System hinterher: Die Gebühren decken derzeit nur 15 Prozent der Kosten, wie die EFK schreibt.