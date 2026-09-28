Ein Beispiel für einen Wandel der Normen sei der Arztberuf. Dort wechsle eine steigende Anzahl Männer in eine Teilzeitbeschäftigung. Die Rolle des Mannes als Familienernährer habe dort an Bedeutung verloren, während die Work-Life-Balance höher gewichtet werde. «Das hat mich in einem Beruf, der bekannt ist für viele Überstunden, überrascht», wird Müller in der Mitteilung zitiert. Er vermutete einen Zusammenhang mit dem wachsenden Frauenanteil in diesem Berufsfeld.