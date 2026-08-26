Zudem gab Manor im August 2025 bekannt, die Zahl seiner Lebensmittel-Läden in der Deutschschweiz zu reduzieren. Coop wird die Filialen in Rapperswil SG, Emmen LU und Basel übernehmen. Dieser Wechsel soll jedoch keinen Stellenabbau zur Folge haben, wie Manor mitteilte.