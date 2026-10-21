Ab 2018 arbeitete Dittli während eines Jahres in einem Teilzeitpensum als Redaktor beim Online-Magazin «Republik». Parallel dazu bereitete er die Gründung des digitalen Finanzmagazins «The Market» vor, das er 2019 gemeinsam mit sechs Partnern lancierte und an dem sich die NZZ als Minderheitsaktionärin beteiligte. Ende 2023 übernahm die NZZ sämtliche Aktien. Seit 2024 ist «The Market» auch in Deutschland präsent, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst.