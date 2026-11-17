Die Aktien der Deutschen Bank haben am Dienstagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate mit einem Kursminus von 2,8 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu den umsatzstärksten Werten gezählt. Zuvor hatten zahlreiche Medien wie die «Financial Times» und der «Spiegel» kritische Berichte zum Geschäftsgebaren des Geldhauses in der Vergangenheit auf Basis eines Datenleaks veröffentlicht.