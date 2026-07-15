Die DocMorris-Aktie notiert um 9.20 Uhr 8,3 Prozent höher bei 11,00 Franken, während der Gesamtmarkt (SPI) 0,1 Prozent im Minus steht. Damit setzt sich die Erholung der Aktie weiter fort. Bereits Anfang Woche erreichte der Kurs erstmals seit Ende 2024 wieder einen zweistelligen Wert. Im März notierte der Titel noch bei rund 4 Franken.
Vor allem das kräftige Wachstum im deutschen Rx-Geschäft kommt bei den Analysten gut an. Dieses habe sich gegenüber dem ersten Quartal nochmals deutlich beschleunigt und sei der Hauptgrund dafür, dass DocMorris beim Umsatz die Erwartungen übertroffen habe. Gleichzeitig habe das Unternehmen die hohe Marketingeffizienz beibehalten und damit gezeigt, dass sich Wachstum und Kostendisziplin nicht ausschliessen müssten, heisst es etwa bei der ZKB.
Positiv gewertet wird zudem die Entwicklung der margenstarken digitalen Geschäftsbereiche und das angekündigte KI-Effizienzprogramm. Zusammen mit höheren Vergütungen für elektronische Rezepte sehen mehrere Analysten dadurch Rückenwind für die Profitabilität. Octavian erwartet deshalb, dass DocMorris die Jahresprognose bei der Vorlage der Halbjahreszahlen im August anheben wird.
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(AWP)