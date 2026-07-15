Vor allem das kräftige Wachstum im deutschen Rx-Geschäft kommt bei den Analysten gut an. Dieses habe sich gegenüber dem ersten Quartal nochmals deutlich beschleunigt und sei der Hauptgrund dafür, dass DocMorris beim Umsatz die Erwartungen übertroffen habe. Gleichzeitig habe das Unternehmen die hohe Marketingeffizienz beibehalten und damit gezeigt, dass sich Wachstum und Kostendisziplin nicht ausschliessen müssten, heisst es etwa bei der ZKB.