Die Analysten der US-Bank Jefferies befürchten allerdings, dass Lindt dafür Abstriche bei der Profitabilität machen muss. Sollten sich die Verkaufsmengen in Europa langsamer als erwartet erholen, werde der Zielkonflikt zwischen höheren Investitionen und steigenden Gewinnmargen jedenfalls zunehmend schwieriger zu vermeiden sein. Die Bank sieht deshalb 2027 die Gefahr einer Überprüfung der Margenziele. Der neue dauerhafte Konzernchef, der spätestens im zweiten Quartal 2027 ernannt werden soll, könnte die bisherige Strategie neu beurteilen.