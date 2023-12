In Pakistan im Einsatz

Mäder war 1997 bis 2001 als Forschungsassistent an der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik der ETH Zürich tätig. In dieser Zeit arbeitete er auch im Generalstab sowie als Stabs- und Verbindungsoffizier im Rahmen eines militärischen Friedensförderungseinsatzes in der Kfor in Kosovo.