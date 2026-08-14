«Das Allerwichtigste ist, nicht in Panik zu geraten.

Besonders angespannt sei die Situation auch bei den Viehhaltern. Wegen Futtermangels hätten viele bereits ihre Wintervorräte angezapft. Die Heupreise seien um bis zu 50 Prozent gestiegen. Weil sich die Tiere in der aktuellen Situation kaum verkaufen liessen, landeten mehr von ihnen beim Metzger. Im Juni und Juli seien im Vergleich zum Vorjahr bereits 7000 Kühe mehr geschlachtet worden. Mit der vorzeitigen Rückkehr von Tieren von den Alpen dürften die Schlachtzahlen weiter steigen.