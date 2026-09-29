El Mansouri ist ausgebildete Juristin. Sie war Bürgermeisterin von Marrakesch und ist seit 2021 Ministerin für Stadtpolitik. 2024 wurde sie Teil der dreiköpfigen kollektiven Führung der PAM. Marokko ist eine Monarchie mit demokratischen Elementen. Parlamente und Regierungen werden gewählt, faktisch liegt die meiste Macht aber bei König Mohammed VI.