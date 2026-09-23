Die Wahl findet auch vor dem Hintergrund der Fussball-Weltmeisterschaft 2030 statt. In Politik und Medien wird die neue Regierung daher auch als «WM-Regierung» bezeichnet. Sie soll Projekte rund um Infrastruktur, Verkehr und Flughäfen über Stadien bis hin zu Tourismus, Investitionen und regionaler Entwicklung für die Weltmeisterschaft begleiten. Marokko wird die Spiele gemeinsam mit Spanien und Portugal ausrichten./arj/DP/jha