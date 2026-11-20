«Können nicht für politische Versäumnisse geradestehen»

Schon der letzte Tarifabschluss habe viele Unternehmen an die Grenze ihrer Belastbarkeit gebracht, meinte Brodtmann. Man habe Verständnis für die Sorgen der Beschäftigten angesichts steigender Preise. Ihre Entlastung etwa durch geringere Steuern und Abgaben müsse oberste Priorität des Gesetzgebers sein. «Angeschlagene Unternehmen können jedoch nicht für politische Versäumnisse geradestehen.»