Bei dem Gespräch mit von der Leyen seien auch die Positionen der EU und der Ukraine vor dem Treffen in Abu Dhabi abgestimmt worden, teilte Selenskyj weiter mit. «Wir tun alles, damit dieses trilaterale Format Ergebnisse bringt», sagte er. In der Vergangenheit hatten sich die Kriegsparteien etwa auf Gefangenenaustausche und andere humanitäre Aktionen geeinigt, aber keinen Durchbruch auf dem Weg zu einem Frieden erzielt. Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte in Moskau, dass die Gespräche wie bisher unter US-Vermittlung liefen und die EU in Abu Dhabi nicht am Tisch sitze./mau/DP/jha