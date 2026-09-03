Wertsteigerungen im Private-Equity-Portfolio

Die Wertsteigerungen des Private-Equity-Portfolios erhöhten sich dabei um 33 Prozent auf 3,96 Millionen Franken. Laut Matador wurden die Wertzuwächse von verschiedenen Fondsbeteiligungen sowohl im Bereich Small & Mid Buyout als auch bei Growth- und Venture-Capital-Investitionen getragen. Positiv auf das Halbjahresergebnis hätten sich zudem die leichte Abschwächung des Frankens sowie Einmaleffekte aus Finanzierungserträgen ausgewirkt.