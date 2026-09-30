Der innere Wert (NAV) der Gesellschaft rückte dabei per Ende Juni auf 3,07 Franken je Aktie und insgesamt 71 Millionen Franken vor, nach 66,5 Millionen per Ende 2025. Das Portfolio biete weiteres Steigerungspotenzial im zweistelligen Millionenbereich oder von 1,2 Franken je Aktie. Bereits im laufenden Jahr rechnet die Gesellschaft mit einer weiteren klar positiven Entwicklung des Portfolios sowohl betreffend Ausschüttungen als auch in den Bewertungen der Anlagen.