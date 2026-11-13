Zu den Ausschüttungen trugen laut Matador sowohl Beteiligungen an kleinen und mittelgrossen Unternehmen als auch Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen bei. Unter anderem hätten erste Ausschüttungen im Zusammenhang mit SpaceX-Verkäufen und die rege Transaktionstätigkeit im Technologiesektor die Entwicklung begünstigt, wird Verwaltungsratspräsident Florian Dillinger in der Mitteilung zitiert.