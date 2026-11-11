Der Auftragseingang legte hingegen im dritten Jahresviertel um ein Viertel auf 1,7 Milliarden Euro zu. Dies sei einer der höchsten Auftragseingänge der vergangenen zehn Jahre, hiess es. Erst jüngst hatte sich der Industriedienstleister nach den Rückschlägen im laufenden Jahr zuversichtlich für 2027 gezeigt. «Wir sehen, dass wir ein Geschäft vor uns haben.», hatte Unternehmenschef Thomas Schulz Anfang Oktober vor Journalisten gesagt. Es sehe richtig gut aus. In den vergangenen Wochen habe es noch an Fahrt aufgenommen. Nur müsse Bilfinger schauen, was in diesem Jahr noch davon von Kunden abgerufen werde.