Der Wechsel findet im kommenden März 2027 statt, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Elmiger bleibt zudem dem Unternehmen als Vizepräsident des Verwaltungsrats erhalten. Der neue CEO Richter ist bereits seit 2020 im Unternehmen und derzeit COO sowie stellvertretender CEO. Bis zum Wechselzeitpunkt werde Elmiger seine Funktion vollumfänglich wahrnehmen und den Übergangsprozess aktiv begleiten.