Die Kritik in den chinesischen sozialen Netzwerken hielt aber auch am Mittwoch an. Auf den Plattformen Weibo und Xiaohongshu konnten Nutzer Mbappés Konten nicht mehr neu abonnieren. Zudem entfernten offenbar Luxusmarken wie Dior und Hublot Beiträge mit Mbappé von ihren chinesischen Social-Media-Kanälen, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.