Das Restaurant an der Rue du Mont-Blanc unweit des Genfer Bahnhofs Cornavin beschäftigte zunächst 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bot acht Produkte an. Hamburger, Pommes frites und Milchshakes wurden rasch zubereitet und zu vergleichsweise günstigen Preisen verkauft. Bestellt wurde am Tresen statt am Tisch.