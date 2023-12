Der Fastfood-Konzern McDonald's will seine Restaurantkette binnen vier Jahren auf 50 000 Läden ausbauen. Das Ziel solle bis zum Jahr 2027 erreicht werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Chicago mit. Bisher zählt McDonald's mehr als 41 000 Restaurants und hat bereits angekündigt, bis Ende des laufenden Jahres weitere 2000 zu eröffnen. An der Börse war die Reaktion verhalten: Die McDonald's-Aktie büsste im schwachen Konsumgüterumfeld im frühen Handel in New York rund ein halbes Prozent ein.

06.12.2023 16:51