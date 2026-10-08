Die Messebetreiberin MCH und Informa Markets verzeichnen drei Monate nach dem Start der «Basilia Jewellery & Watch Fair» laut eigenen Angaben eine gute Nachfrage. Bereits 70 Prozent der angestrebten Ausstellerzahl für die Premiere vom 8. bis 11. April 2027 in Basel seien erreicht, teilte MCH am Donnerstag mit.