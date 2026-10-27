Die Baubewilligung liegt seit dem 11. August 2026 vor. Vorbereitende Arbeiten sollen im Winter 2026 beginnen, wie es im Communiqué der UBS heisst. Der Abbruch des Messeparkhauses soll nach der Herbstmesse starten. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich vier Jahre, sodass die Neubauten des Architekturbüros Herzog & de Meuron voraussichtlich 2030 fertig sein werden.