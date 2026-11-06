Die Gewinnwarnung kommt laut der UBS zu einem ungünstigen Zeitpunkt, da sich die Anleger zuletzt wieder auf eine Erholung im zweiten Halbjahr eingestellt hätten. Das werde in der Folge auch die Gewinnschätzungen der Analysten schmälern. Die ZKB geht davon aus, dass sich die Marktverlangsamung über mehrere Semester ziehen wird.