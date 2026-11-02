Erste Operationen ausserhalb der USA fanden im September 2026 in Japan statt, klinische Studien für weitere Zulassungen laufen in Australien und Europa, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.
awp-robot/hr
(AWP)
Medacta hat die vollständige Markteinführung des Mfinity Femoral System in den USA bekanntgegeben. Das System bietet verschiedene Implantatoptionen und eine effiziente Instrumentierung für die Hüftendoprothetik.
Erste Operationen ausserhalb der USA fanden im September 2026 in Japan statt, klinische Studien für weitere Zulassungen laufen in Australien und Europa, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.
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