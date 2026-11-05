Der Tessiner Medizintechnikkonzern Medacta hat seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Neu erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von rund 9 Prozent zu konstanten Wechselkursen, wie es am Donnerstagabend mitteilte. Bisher war Medacta von einem Plus von 10 bis 14 Prozent ausgegangen.