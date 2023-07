Mit Blick auf die Regionen fiel das Wachstum ebenfalls stark aus. In allen vier Regionen zogen die Einnahmen prozentual zweistellig an. Mit einem Plus von einem Viertel auf 123,1 Millionen legten die Umsätze in der grössten Region EMEA besonders stark zu, gefolgt von Nordamerika (+19,1%), Asien-Pazifik (+14,7%) und dem Rest der Welt (+10,7%).