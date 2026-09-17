Das Zentrum verfügt über 36 voll ausgestattete Operationsplätze und kann bis zu 140 Teilnehmer gleichzeitig ausbilden. Es wurde 2008 von Chirurgen gegründet und liegt rund 15 Minuten vom Miami International Airport entfernt. Das Institut wird unter seinem bisherigen Namen und vom bisherigen Team weitergeführt. Finanzielle Angaben machte Medartis keine.
Medartis plant Investitionen in die Modernisierung des Zentrums. Universitäten, medizinische Fachgesellschaften und andere Dritte können die Einrichtung weiterhin für eigene Fortbildungs- und Forschungsprogramme buchen. Das M.A.R.C. Institute ist zudem in Brasilien aktiv und unterhält Standorte in São Paulo, Rio de Janeiro und Curitiba.
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(AWP)