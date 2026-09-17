Das Zentrum verfügt über 36 voll ausgestattete Operationsplätze und kann bis zu 140 Teilnehmer gleichzeitig ausbilden. Es wurde 2008 von Chirurgen gegründet und liegt rund 15 Minuten vom Miami International Airport entfernt. Das Institut wird unter seinem bisherigen Namen und vom bisherigen Team weitergeführt. Finanzielle Angaben machte Medartis keine.