AU-PRINCE (awp international) - Bei einem nächtlichen Überfall haben bewaffnete Bandenmitglieder in Haiti nach Medienberichten Dutzende Menschen getötet. Im rund zehn Kilometer südlich der Hauptstadt Port-au-Prince gelegenen Vorort Kenscoff seien mindestens 42 Menschen umgebracht worden, berichtete der Sender Radio Télé Galaxie unter Berufung auf Bürgermeister Jean Massillon. Andere lokale Medien sprachen von 20 bis 47 Toten. Ob es den Kriminellen um Selbstbereicherung ging oder um die Ausdehnung ihres Einflussbereichs, war zunächst unklar.