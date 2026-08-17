Der britische Premierminister Andy Burnham soll nach Angaben mehrerer Medien Nachrichten mit einer Person ausgetauscht haben, die sich als Stabschefin von US-Präsident Donald Trump ausgab. Vier Beamte bestätigten «Politico» demnach, Burnham habe mit jemandem geschrieben, der behauptet habe, Susie Wiles zu sein, bevor er misstrauisch geworden sei.