Mehrere Technikpannen innerhalb weniger Tage

Der Vorfall reiht sich in eine Serie technischer Störungen in den USA ein. Erst am Freitag hatte ein Problem im Kommunikationsnetz der US-Luftfahrtbehörde FAA zu einem landesweiten Startverbot für Flugzeuge geführt. Die Behörde führte die Störung auf einen Router zurück. Zuvor waren bei einem weltweiten Ausfall von Microsoft-Diensten unter anderem Nutzer des E-Mail-Programms Outlook betroffen gewesen. Auch bei Banken gab es zuletzt technische Probleme.