Laut «New York Times» ist Bessent (64) der jüngste hochrangige Beamte der Trump-Regierung, der seinen Wohnsitz auf einen Militärstützpunkt oder eine andere geschützte Wohnanlage verlagert hat. Zuvor hätten dies unter anderen bereits Stephen Miller, der neue Stabschef des Weissen Hauses, sowie die ehemalige Justizministerin Pam Bondi getan./ngu/DP/zb