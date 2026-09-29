Das Spezialpharma-Unternehmen Medios will bis 2031 deutlich zulegen. So soll der Umsatz von 2,1 Milliarden Euro im Jahr 2025 auf rund 3,1 Milliarden Euro steigen, wie der Konzern zu seinem Kapitalmarkttag im niederländischen Breda am Dienstag mitteilte. Davon sollen etwa 700 Millionen Euro aus eigener Kraft erzielt werden und etwa 300 Millionen Euro durch Zukäufe im Segment Compounding. Der Aktienkurs legte vorbörslich deutlich zu.