Da bei Schilddrüsenhormonen schon kleine Dosierabweichungen zu Über- oder Unterdosierung führen können, sei eine präzise Dosierung besonders wichtig, heisst es in einer Mitteilung von Medmix vom Donnerstag. Der D-Flex-Injektor habe in Tests eine Dosiergenauigkeit erreicht, die die Anforderungen der internationalen Norm für nadelbasierte Injektionssysteme deutlich übertreffe.