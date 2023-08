Die Überschwemmungen im Süden Österreichs haben an der Verkehrsinfrastruktur Schäden von geschätzt 15,4 Millionen Euro verursacht. Mehr als 170 Strassen und Wege im Bundesland Kärnten seien in den vergangenen Tagen von Schlammlawinen, Hangrutschungen, Unterspülungen und anderen Unwetterfolgen betroffen worden, hiess es am Dienstag aus der Landesregierung in Klagenfurt. Die vorläufige Schadensschätzung könne sich noch ändern, falls es auf den durchnässten Böden zu weiteren Erdbewegungen komme, betonte das zuständige Landesreferat.

08.08.2023 17:55