Gleichzeitig setzt die Bevölkerung bei der Geldanlage zunehmend auf Sicherheit statt auf kurzfristig hohe Renditen. Besonders gefragt sind Vorsorgelösungen, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Studie im Auftrag des Edelmetallhändlers Philoro hervorgeht.
Bei der Frage, wie ein grösserer frei verfügbarer Geldbetrag angelegt würde, landete die Säule 3a mit 38 Prozent auf dem ersten Platz. Sie wurde dieses Jahr erstmals in die Umfrage aufgenommen. Dahinter folgen Bank- und Sparkonten mit 32 Prozent sowie Edelmetalle und Immobilien mit jeweils 27 Prozent, wie Studienautor Sven Reinecke von der HSG an einer Medienkonferenz in Zürich erklärte.
Auch börsengehandelte Fonds (ETF) gewannen gegenüber dem Vorjahr deutlich an Beliebtheit. Einzelaktien und Kryptowährungen verloren dagegen an Zuspruch. Für die Befragten steht laut der Studie ein langfristiger und möglichst sicherer Vermögensaufbau im Vordergrund.
Gold beliebt, aber nicht für alle erschwinglich
Rund 60 Prozent der Befragten halten Edelmetalle wie Gold für eine sinnvolle Anlage. Tatsächlich investiert hat jedoch nur jeder Fünfte in Edelmetalle.
Als wichtigste Gründe für eine Anlage in Edelmetalle werden Stabilität und Werterhalt genannt, gefolgt von der Aussicht auf Wertsteigerungen. Nach Einschätzung der Studienautoren zeigt sich darin der Trend, dass in wirtschaftlich unsicheren Zeiten der Vermögenserhalt stärker in den Vordergrund rückt als die Aussicht auf hohe Renditen.
Von den Befragten ohne entsprechende Anlagen gaben 43 Prozent an, sich einen Kauf nicht leisten zu können. Rund 31 Prozent wussten zudem nicht, wie sie in Gold und andere Edelmetalle investieren können.
Goldpreis unter Druck
Mit Blick auf die weitere Entwicklung des Goldpreises zeigt sich Christian Brenner, Managing Director bei Philoro, grundsätzlich zuversichtlich. Die Faktoren, die der jüngsten Goldrally zugrunde liegen, seien weiterhin intakt. Dazu zählt er etwa die «rekordhohen Goldankäufe der Notenbanken und die teils hohen Staatsschulden in einzelnen Ländern».
Den jüngsten Preisrückgang führt Brenner neben Gewinnmitnahmen und Übertreibungen am Markt vor allem auf die Zinsentwicklung zurück. Solange die Zinsen eher wieder steigen, erwartet der Edelmetallhändler keine nachhaltige Erholung des Goldpreises.
Zuletzt kostete eine Feinunze Gold knapp 3500 Franken. Ende Januar 2026 waren es noch mehr als 4200 Franken gewesen.
Für die Studie wurden insgesamt 3057 Erwachsene aus allen Sprachregionen der Schweiz befragt.
sta/to
(AWP)