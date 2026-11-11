Bei der Frage, wie ein grösserer frei verfügbarer Geldbetrag angelegt würde, landete die Säule 3a mit 38 Prozent auf dem ersten Platz. Sie wurde dieses Jahr erstmals in die Umfrage aufgenommen. Dahinter folgen Bank- und Sparkonten mit 32 Prozent sowie Edelmetalle und Immobilien mit jeweils 27 Prozent, wie Studienautor Sven Reinecke von der HSG an einer Medienkonferenz in Zürich erklärte.