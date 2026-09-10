Die Schwachstellen der Ladeinfrastruktur in Deutschland zeigen sich dagegen bei der regionalen Dichte und dem Verhältnis zur Fahrzeugflotte: Mit rund 0,34 Ladepunkten pro Strassenkilometer liegt das Bundesgebiet weit hinter den Niederlanden, die auf fast 1,6 Stationen je Kilometer kommen. Zudem teilen sich in Deutschland rechnerisch gut zehn E-Autos einen öffentlichen Ladepunkt, während es in den Niederlanden gut drei sind. Allerdings schneidet Deutschland hier immer noch besser ab als Norwegen, wo der riesige E-Auto-Bestand dazu führt, dass rechnerisch rund 34 Stromer auf eine öffentliche Ladesäule kommen.