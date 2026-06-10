Mit dem Ölpreisschock und Iran-Krieg droht Deutschland nach Einschätzung des DIW eine Rezession. Die Ökonomen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung halbieren ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr. Demnach erwarten sie für 2026 nur ein Plus von 0,5 Prozent und von 0,8 Prozent für das kommende Jahr - jeweils rund einen halben Prozentpunkt weniger als zuletzt vermutet.