Die Zahl der Drohnensichtungen an deutschen Flughäfen ist im ersten Halbjahr gestiegen. Insgesamt wurden an den 15 internationalen Verkehrsflughäfen in den ersten sechs Monaten 166 der Flugobjekte gemeldet, die meisten davon im Grossraum der Standorte, wie aus Zahlen der Deutschen Flugsicherung (DSF) hervorgeht. Das waren deutlich mehr als im ersten Halbjahr 2025, als noch 101 Fälle registriert wurden. Zuvor hatte die «Augsburger Allgemeine» berichtet.