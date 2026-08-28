Anzeige nach Erpressungsversuch

Gegenüber der Betreiberin von «eAutoIndex», der Firma Viacar AG mit Sitz in Aarau, und dem Kanton Waadt sei es zu Erpressungsversuchen gekommen. Die fünf Kantone haben bereits oder werden noch Anzeige erstatten, hiess es weiter. Ob der Datenabruf von einer Einzelperson oder mehreren Personen begangen wurde, sei nicht bekannt, wie Probst weiter sagte.