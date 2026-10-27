Mehrere Tote - darunter Kinder

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden bei den Angriffen mindestens acht Menschen getötet. Darunter seien auch ein älterer Mann und drei Kinder, teilte die in Grossbritannien ansässige Organisation mit. Vier Menschen seien verletzt worden. Die Opferzahl könne noch weiter steigen. Die Angriffe hätten mehrere Orte in den Provinzen Daraa und Suwaida getroffen.