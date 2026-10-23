KARAK (awp international) - Bei einem Angriff an einer Kirche in Jordanien sind mindestens sechs Menschen getötet worden. 28 weitere wurden verletzt, als mehrere Schützen das Feuer auf eine Trauerprozession eröffneten, wie die Sicherheitsbehörden in dem arabischen Land mitteilten. Die Täter seien auf der Flucht, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Petra.