Jordaniens König Abdullah II. bezeichnete den Vorfall als Terrorattacke und kündigte Vergeltung an. «Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Familien der Opfer und wir wünschen den Verletzten eine rasche Genesung», schrieb der Monarch auf der Plattform X. Jedes jordanische Leben sei kostbar und man werde mit «eiserner Faust gegen diejenigen vorgehen, die unsere Nation bedrohen», schrieb Abdullah weiter.
Augenzeugenberichten zufolge sollen sich während der Trauerfeier zwischen 150 und 200 Menschen im Bereich der Kirche aufgehalten haben. Der Angriff soll etwa fünf Minuten gedauert haben. Anschliessend seien die Angreifer geflüchtet. Über die Hintergründe der Tat war zunächst nichts Genaueres bekannt. Jordanien gilt als vergleichsweise friedliches Land im Nahen Osten./cmy/DP/he
(AWP)