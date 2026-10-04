Auch andere Teile der Ukraine lösten Luftalarm wegen russischer Angriffe aus. In der Region Sumy im Nordosten der Ukraine meldeten die Behörden fünf Verletzte nach einer Attacke mit einer russischen Gleitbombe. Sie sei in ein Wohnhaus eingeschlagen. Auch ein Lager für medizinische Präparate sei getroffen worden, sagte Selenskyj. «Leider kam dabei eine Person ums Leben.» In Dnipro sei ein Telekommunikationsunternehmen getroffen worden. Es habe sechs Verletzte gegeben.