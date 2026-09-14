Wachsende Kritik am europäischen AI Act

Als gravierendes Hindernis erweist sich für die Unternehmen die Rechtslage. Vor allem der europäische AI Act gerät massiv in die Kritik. Mehr als ein Drittel der Firmen sieht sich direkt als Anwender von der EU-Regulierung betroffen, ein weiteres Drittel prüft die Betroffenheit gegenwärtig. Von diesen Betrieben rechnen 89 Prozent mit einem hohen bis sehr hohen bürokratischen Umsetzungsaufwand, zumal sie im Schnitt zwei KI-Systeme betreiben, die in die streng kontrollierte Hochrisikoklasse fallen. Zwei Drittel der Gesamtwirtschaft meinen deshalb inzwischen, der AI Act bringe mehr Nachteile als Vorteile für deutsche Unternehmen.