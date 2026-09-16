Zu diesem Schluss kommt der am Mittwoch veröffentlichte «swissVR Monitor» des Beratungsunternehmens Deloitte. In Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern wurden dabei laut den Angaben insgesamt 281 Verwaltungsräte befragt. Dabei stammen 34 Prozent der Teilnehmenden aus grossen Konzernen und 28 Prozent aus mittleren sowie 38 Prozent aus kleinen Unternehmen.