Staatliche Eingriffe wie neue Abgaben oder Verbote stossen auf wenig Akzeptanz. Eine Steuer auf zucker-, salz- oder fetthaltige Lebensmittel lehnten 68 Prozent der Befragten ab. Als Gründe nannten sie, dass eine solche Steuer ärmere Menschen stärker belaste und Ernährungsgewohnheiten nicht ändern könne. Das geht aus dem 13. Monitor Ernährung und Bewegung hervor, wie das Forschungsinstitut gfs.bern am Mittwoch im Auftrag der Informationsgruppe Erfrischungsgetränke mitteilte.