Zu diesem Befund kommt die «Axa Vorsorgestudie 2023». Diese beziffert das im letzten Jahr vererbte Vermögen auf 88 Milliarden Franken. Das Erbschaftsvolumen teile sich aber klar zu Gunsten der älteren Erben auf. So habe nur rund jede zehnte in der Schweiz wohnhafte Personen unter 60 Jahren bereits aufgrund eines Todesfalls geerbt, heisst es in der am Dienstag veröffentlichten Umfrage.